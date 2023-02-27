0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:50

Егорычев — о Бояринцеве: «По Новотроицку он ездил на «Оке» нашего доктора»

Андрей Егорычев поделился мнением о Денисе Бояринцеве
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Telegram Дзен

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился мнением об экс-игроке «Спартака» Денисе Бояринцеве. Под его руководство хавбек играл в «Носте» из Новотроицка.

— Как ты попал из Новотроицка в «Урал»?

— Как понимаю, руководство «Носты» знакомо с руководством «Урала». Плюс сработал агент. Меня заметили и пригласили на просмотр. Был тестовый матч с «Уралом-2», на трибуне сидели Александр Тарханов и Григорий Иванов. Я в том матче забил — и меня взяли.

— В «Носте» ты играл у легендарного Дениса Бояринцева.

— Главным тренером был Михаил Белов, а Бояринцев — его ассистент. Белов постоянно мониторил таланты: просматривал в Воронеже защитника и через InStat заметил меня.

Бояринцев работал над сплочением коллектива, разряжал обстановку. Очень душевный человек! Иногда даже играл с нами на тренировках. Недавно, кстати, виделся с ним. Сразу спросил меня: «Где футболка?» Я ему давно обещал — сначала забыл, но в итоге передал, ха-ха!

Главное воспоминание о Бояринцеве — как в Новотроицке он ездил на «Оке». Причем она была не его, а нашего доктора. Но ты просто представь: плотный и мощный Бояринцев садится в маленькую «Оку» и едет, улыбается!

Денис Бояринцев возглавлял «Носту» в сезоне-2016/17.

Полное интервью Андрея Егорычева «СЭ» здесь

Андрей Егорычев
Денис Бояринцев
Футбол
РПЛ
ФК Носта
ФК Урал
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Егорычев — о цели в карьере: «Хочу уехать в Европу. Не считаю, что нас там никто не ждет»
Егорычев — о работе по профессии: «Я каждый день приходил в офис и проектировал мосты»
Хавбек «Урала» Егорычев — о тратах: «Могу прожить на 25 тысяч рублей в месяц»
Жоаозиньо — о получении Малкомом и Клаудиньо российского гражданства: «Искренне рад, что они сделали такой выбор»
Егорычев — о Гончаренко: «С ним в «Урале» многое изменилось»
«Могу прожить на 25 000 рублей!» Диплом инженера, Гончаренко, Бояринцев на «Оке»: интервью уникального игрока РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Егорычев — о работе по профессии: «Я каждый день приходил в офис и проектировал мосты»

Егорычев — о цели в карьере: «Хочу уехать в Европу. Не считаю, что нас там никто не ждет»