Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился мнением об экс-игроке «Спартака» Денисе Бояринцеве. Под его руководство хавбек играл в «Носте» из Новотроицка.

— Как ты попал из Новотроицка в «Урал»?

— Как понимаю, руководство «Носты» знакомо с руководством «Урала». Плюс сработал агент. Меня заметили и пригласили на просмотр. Был тестовый матч с «Уралом-2», на трибуне сидели Александр Тарханов и Григорий Иванов. Я в том матче забил — и меня взяли.

— В «Носте» ты играл у легендарного Дениса Бояринцева.

— Главным тренером был Михаил Белов, а Бояринцев — его ассистент. Белов постоянно мониторил таланты: просматривал в Воронеже защитника и через InStat заметил меня.

Бояринцев работал над сплочением коллектива, разряжал обстановку. Очень душевный человек! Иногда даже играл с нами на тренировках. Недавно, кстати, виделся с ним. Сразу спросил меня: «Где футболка?» Я ему давно обещал — сначала забыл, но в итоге передал, ха-ха!

Главное воспоминание о Бояринцеве — как в Новотроицке он ездил на «Оке». Причем она была не его, а нашего доктора. Но ты просто представь: плотный и мощный Бояринцев садится в маленькую «Оку» и едет, улыбается!

Денис Бояринцев возглавлял «Носту» в сезоне-2016/17.

Полное интервью Андрея Егорычева «СЭ» здесь