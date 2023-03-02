Бикфалви: «Знаем, что «Спартак» в хорошей форме. Будем все силы отдавать на поле»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Настроение хорошее. Мы знаем, что «Спартак» в хорошей форме. Мы смотрели игру с «Локомотивом» в Кубке России. Будем играть на максимум, все силы отдавать на поле. Я верю, что наша команда с хорошим результатом вернется в Екатеринбург», — сказал Бикфалви в интервью пресс-службе клуба.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Урал» располагается на 10-й строчке — 21 очко.

Матч «Спартак» — «Урал» пройдет в субботу, 4 марта. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.