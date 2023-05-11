Ерохин назвал Дзюбу игроком высокого уровня: «Рад, что он помогает «Локомотиву» остаться в РПЛ»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в комментарии для «СЭ» высказался о результативности нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюба был квалифицированным игроком очень высокого уровня для чемпионата России, он им и остается. Молодец, что забивает и помогает команде! Сейчас мы с ним меньше общаемся, чем во времена его игры за «Зенит». Тем не менее, я рад, что он так много забивает и помогает «Локомотиву» остаться в РПЛ», — сказал Ерохин «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.