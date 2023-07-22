Пономарев: «Мухину стоило прикрыть руками пах и идти навстречу мячу с открытыми глазами»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение московской команды от «Урала» в первом туре РПЛ (1:2).

«Не хватило результативности, хотя моменты были. Чалов вяло провел матч... Трудно сказать, в чем причина. Я это уже говорил неоднократно — у ЦСКА нехватка хороших крайних форвардов», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

Также он высказался о пенальти после игры рукой полузащитника армейцев Максима Мухина.

«Мухину было очень сложно убрать руки. Специально он рукой не играл, расстояние от касания мячом и рукой было небольшим, увернуться было трудно. Обычно раньше руками прикрывали пах и шли с открытыми глазами вперед навстречу мячу, так и нужно сейчас делать защитникам РПЛ. А в нынешнее время порой даже стыдно смотреть на игроков, которые боятся мяча — отворачиваются и закрывают глаза», — добавил специалист.

Во втором туре чемпионата России «Урал» сыграет с «Пари НН» (29 июля), а ЦСКА встретится с «Ахматом» (30 июля).