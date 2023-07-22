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Судейство

Сегодня, 15:45

«Урал» — ЦСКА: арбитр Амелин наказал предупреждением не того игрока

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Урал» — ЦСКА.
1/2
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В первом тайме матча 1-го тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА (2:1) ошиблась бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным. На 33-й минуте рефери вынес предупреждение капитану хозяев поля Денису Кулакову за фол на Антоне Заболотном.

В том моменте борьбу с армейцем вели два игрока «Урала»: помимо Кулакова мяч пытался отобрать Сильвие Бегич. Именно он нанес тот самый болезненный удар в голень сопернику, и именно он должен был получить желтую карточку.

Но теперь в послематчевом протоколе она записана на Кулакова с формулировкой «грубая игра». Ошибку с идентификацией не помогли исправить первый ассистент Владимир Миневич и резервный Роман Галимов. Видеоассистенты Артем Любимов и Андрей Веретешкин не стали вмешиваться.

В том эпизоде не понес никакого наказания главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко, выскочивший на поле.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 13:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
ЦСКА

ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Амелин
8
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