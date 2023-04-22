Пономарев предположил, с каким счетом закончится матч ЦСКА — «Локомотив»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«ЦСКА идет без поражений уже пять матчей. В кубковой игре футболисты расслабились и сыграли со счетом 1:1. Первый тайм был хорошим, но второй — плохим. Армейцы сейчас на ходу. В общем-то, и «Локомотив» развел свой порыв. Если разобраться по линиям, то ЦСКА стоит выше в турнирной таблице, по результатам и игре. Плюс армейцы будут играть на своем поле, при поддержке родных трибун. Настроение хорошее. ЦСКА одолеет «Локомотив». Команда забьет свои голы, а железнодорожники не смогут распечатать наши ворота. Так что, счет будет 1:0 или 2:0», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Локомотив» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 28 баллов.

Матч между командами пройдет 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.30 мск.