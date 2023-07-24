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Пономарев считает, что Карпину нужно отказаться от зарплаты в сборной: «Ему жалко терять деньги»

Руслан Минаев
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что главному тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину нужно отказаться от зарплаты в национальной команде.

«Карпину нужно отказаться от зарплаты в сборной России. А то сейчас все это не делает ему чести. Сборная же не работает совсем! Проведут две игры в год — все. Ему нужно работать на общественных началах, у него и так зарплата хорошая. Это раньше зарплаты нищие были, а сейчас они сумасшедшие. Карпин набрал много козырей, но ему жалко такие дополнительные деньги терять», — цитирует Пономарева Legalbet.ru.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, а в марте 2022 года вернулся в «Ростов». В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Источник: legalbet.ru
Валерий Карпин
Владимир Пономарев (СССР)
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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