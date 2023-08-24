Пономарев считает, что «Зенит» не сможет найти Малкому равноценную замену

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев оценил выступление «Зенита» в чемпионате России в сезоне-2023/24.

«Пока нельзя сказать, что Вендел стал лидером «Зенита» и занял место Малкома. Ничего сверхъестественного в его дубле «Спартаку» нет. Это нормальное явление забивать голы. Сейчас нужно смотреть, как он будет играть дальше. Но сравнивать его с Малкомом я не могу. Малком — это движение вперед, прекрасное видение поля, отличный удар и взаимодействие с партнерами. «Зенит» многое потерял с его уходом. Найти ему равноценную замену практически невозможно», — приводит слова Пономарева Betonmobile.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа.