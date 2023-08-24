«Динамо» закрыло финансовые вопросы по Карраскалю и подпишет контракт с игроком до конца недели

По информации «СЭ», «Динамо» закрыло все финансовые вопросы по трансферу полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля. Контракт должны подписать до конца недели.

Переход 25-летнего игрока в «Динамо» затянулся на несколько дней из-за того, что агент Карраскаля попросил большую комиссию, а также обсуждались бонусы для колумбийца.

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА получит за полузащитника 5,5 миллиона евро.

Карраскаль выступает за армейцев с февраля 2022 года. В 47 матчах за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.