Пономарев: «Если ЦСКА займет второе место по итогам сезона, это будет закономерно»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев предположил, кто займет второе место в конце сезона РПЛ.

«Можно сказать, что ЦСКА — фаворит в борьбе за второе место. Состав у армейцев очень хороший, оборона в порядке. Полузащита тоже работает на полную мощность. Федотов варьирует нападение. Правильно Федотов сделал, что посадил Карраскаля на лавку, он пижон. В следующих матчах должно быть все хорошо. Если ЦСКА займет второе место по итогам сезона, это будет закономерно. «Ростов» может оказать сопротивление, но мне команда в последнее время не очень нравится. Ребята устали, с трудом продвигаются по турнирной таблице. Армейцы займут второе место», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

По итогам 25 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко. Второе место занимает «Ростов» (50). Третьим идет «Спартак» (49), четвертым — ЦСКА (48).