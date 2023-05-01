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Сегодня, 13:57

Пономарев: «Если ЦСКА займет второе место по итогам сезона, это будет закономерно»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев предположил, кто займет второе место в конце сезона РПЛ.

«Можно сказать, что ЦСКА — фаворит в борьбе за второе место. Состав у армейцев очень хороший, оборона в порядке. Полузащита тоже работает на полную мощность. Федотов варьирует нападение. Правильно Федотов сделал, что посадил Карраскаля на лавку, он пижон. В следующих матчах должно быть все хорошо. Если ЦСКА займет второе место по итогам сезона, это будет закономерно. «Ростов» может оказать сопротивление, но мне команда в последнее время не очень нравится. Ребята устали, с трудом продвигаются по турнирной таблице. Армейцы займут второе место», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

По итогам 25 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко. Второе место занимает «Ростов» (50). Третьим идет «Спартак» (49), четвертым — ЦСКА (48).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-tsska-zajmet-vtoroe-mesto-v-kontse-sezona-e-to-budet-zakonomerno/
Владимир Пономарев
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