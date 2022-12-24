Пономарев заявил, что Заболотный — не уровень ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что в данный момент у армейцев есть проблемы с форвардами и раскритиковал Антона Заболотного.

«Проблема — это форварды. Заболотный — это разве нападающий уровня ЦСКА? Нет, это очевидно. В тоже время нужны быстрые крайние форварды, идеальный пример, как их использовать — это сборная Франции — это Мбаппе и Дембеле. Я не говорю именно о таком уровне, конечно же, имею в виду тактику и их скорость хотя бы. Но у нас просто нет быстрых форвардов, они вымерли как мамонты. Остается лишь один вариант — покупка легионеров на эту позицию. Я просмотрел всех в РПЛ, кто бы мог выступать на такой роли и никого не нашел. Не воспитывают у нас крайних нападающих! Остается лишь покупать иностранцев», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

В сезоне-2022/23 Заболотный принял участие в 15 матчах армейцев и сделал одну голевую передачу.