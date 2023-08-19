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РПЛ

Сегодня, 10:38

Попов: «Дзюбу околофутбольные моменты только подстегивают»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) Дзюба нагрубил журналисту. 16 августа стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал игрока на два матча чемпионата России условно за угрозы в адрес корреспондента.

«Там двоякая ситуация. Дзюбу спровоцировали, а он поддался. Понятно, что публичному человеку по возможности надо контролировать свои эмоции. Но мы тоже должны понимать, что Дзюба не просто так взял и ни с того ни с сего сказал ту фразу. Его реально провоцировали. Поэтому здесь нельзя однозначно сказать, кто прав, кто виноват. Опять же, профессиональный футболист должен максимально стараться держать себя в руках», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Попова.

Также он предположил, как скажется эта ситуация на игре нападающего.

«Как всегда, эти околофутбольные моменты только подстегивают Дзюбу, и он потом выдает удачные серии. Может быть, сейчас это в очередной раз поможет ему. В плане мотивации такие ситуации больше идут Дзюбе на пользу, нежели во вред», — добавил Попов.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005285679_denis_popov_dzyubu_okolofutbolnyie_momentyi_tolko_podstegivayut
Артем Дзюба
Денис Попов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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