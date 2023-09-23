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Сегодня, 18:30

Посол Аргентины в РФ рассказал, что стал болельщиком «Крыльев Советов» после посещения матча с «Сочи»

Алина Савинова
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Посол Аргентины в России Эдуардо Зуайн поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Сочи» (2:1), который он лично посетил.

«Очень рад, что в Самаре находится аргентинец Бенхамин Гарре. И сегодня я стал болельщиком «Крыльев Советов». Я много раз слышал, что Самара — сердце России. Но думаю, что главная причина — это вы», — цитирует Зуайна Metaratings.ru.

Также он рассказал, знал ли что-то о «Крыльях» до приезда в Самару.

«До приезда в Самару я читал о «Крыльях Советов». Знал, что клуб был основан еще в годы Великой Отечественной войны. Думаю, поэтому клуб можно назвать символом сопротивления, борьбы», — добавил посол Аргентины в РФ.

После этой игры «Крылья Советов» поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В 10-м туре самарская команда дома сыграет против «Спартака». Матч пройдет 1 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/posol-argentiny-v-rf-podelilsya-vpechatleniyami-ot-posesheniya-matcha-krylya-sochi-287557/
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ФК Крылья Советов (Самара)
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