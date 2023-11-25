Нагорных — о словах Галактионова: «Клуб будет разбираться в ситуации и иметь твердую юридическую позицию»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера Михаила Галактионова в эфире «Матч ТВ». Специалист железнодорожников нецензурно высказался о судействе в матче 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:3).

«Лично данные высказывания не слышал, поэтому оценить не смогу. Но эмоции в футболе присутствуют. Русский язык — очень богатый, иногда литературные выражения могут восприниматься как не очень приличные. При этом, абсолютно точно клуб будет разбираться в ситуации и иметь твердую юридическую позицию», — сказал Нагорных «СЭ».

«Крылья Советов» (26 очков) занимают третье место в РПЛ. «Локомотив» (25) поднялся на шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Сочи». Игра пройдет 2 декабря. «Локомотив» на день позже на своем поле примет «Зенит».