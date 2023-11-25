Нагорных о судействе в матче с «Крыльями»: «Мне показалось, что мяч не изменил траекторию полета. Рука была прижата»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ», будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:3).

«Разговаривали с нашими специалистами, они проанализируют ситуацию и позднее мы примем решение, будем ли подавать в ЭСК РФС. Лично мне показалось, что мяч не изменил траекторию своего полета, рука была в статичном положении, прижата к телу и не увеличивала площадь. Никакого движения с целью изменить траекторию полета мяча не было. Специалисты будут разбираться, хотя результат не изменить. Но стоит отметить, что и нашей команде необходимо было проводить последние минуты более нацелено и собранно. Нельзя доводить до того, что счет сравнивается после 84-й минуты с преимуществом в два мяча», — сказал Нагорных «СЭ».

«Крылья Советов» (26 очков) занимают третье место в РПЛ. «Локомотив» (25) поднялся на шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Сочи». Игра пройдет 2 декабря. «Локомотив» на день позже на своем поле примет «Зенит».