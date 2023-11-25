Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:15

Нагорных о судействе в матче с «Крыльями»: «Мне показалось, что мяч не изменил траекторию полета. Рука была прижата»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ», будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:3).

«Разговаривали с нашими специалистами, они проанализируют ситуацию и позднее мы примем решение, будем ли подавать в ЭСК РФС. Лично мне показалось, что мяч не изменил траекторию своего полета, рука была в статичном положении, прижата к телу и не увеличивала площадь. Никакого движения с целью изменить траекторию полета мяча не было. Специалисты будут разбираться, хотя результат не изменить. Но стоит отметить, что и нашей команде необходимо было проводить последние минуты более нацелено и собранно. Нельзя доводить до того, что счет сравнивается после 84-й минуты с преимуществом в два мяча», — сказал Нагорных «СЭ».

«Крылья Советов» (26 очков) занимают третье место в РПЛ. «Локомотив» (25) поднялся на шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Сочи». Игра пройдет 2 декабря. «Локомотив» на день позже на своем поле примет «Зенит».

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
17
Обсудить
Читайте также
Вымогательство или неизбежные траты? Чем грозят выплаты в 5000 евро за нейтральный статус
Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка
В Госдуме предложили принять федеральный закон о русском народе
СМИ Украины сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
Один человек погиб и шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Главный тренер «Зенита» Семак назвал сложным матч против «Сочи»
Бушманов назвал «Балтику» дома грозной силой
Главный тренер «Сочи» Точилин: «После второго гола «Зенита» команда не верила в то, что может вернуться в игру»
ЦСКА — «Динамо»: Бителло вывел гостей вперед
ЦСКА — «Динамо»: Бителло открыл счет, Заболотный попал в перекладину. Онлайн-трансляция матча
«Зенит», зевая, разгромил «Сочи». И возглавил таблицу РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Зенит» разгромил «Сочи» благодаря голам Родриго, Изидора и Мостового

Нагорных — о словах Галактионова: «Клуб будет разбираться в ситуации и иметь твердую юридическую позицию»