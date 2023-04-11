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Нагорных — о Леонченко: «Клуб делает выводы. Уверен, будем становиться сильнее»

Нагорных отреагировал на информацию о возможной отставке Леонченко
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал для «СЭ» информацию о возможной отставке генерального директора Владимира Леонченко.

«У всех спортивных руководителей, как правило, после начала работы на должности возникают слухи об отставке. Это крест, который руководители клубов и федераций несут. Слухов может быть сколько угодно, но есть реалии. На сегодняшний день Владимир Леонченко — генеральный директор клуба. Клуб делает выводы. Даже по тем ситуациям, где совершаются ошибки. И здесь я себя не отделяю от клуба. Уверен, будем становиться сильнее. Будем дальше расти — и в организационном плане, и в спортивном», — сказал Нагорных «СЭ» в микст-зоне после матча 22-го тура с «Зенитом».

Леонченко занимает пост гендиректора «Локомотива» с конца декабря 2020 года, сменив Василия Кикнадзе. На данный момент московский клуб занимает 11-е место в таблице РПЛ.

Владимир Леонченко
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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