Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о работе главного тренера команды Михаила Галактионова.

— Галактионов первый тренер в истории «Локомотива», который победил в первых трех матча РПЛ. Получается, что угадали с тренером?

— Мы не гадали с тренером. Выбор был абсолютно обоснованный. У нас в России есть молодые тренеры, который нужно доверять. Кто прошел хорошую подготовку. Нужно, чтобы они развивались, — передает слова Нагорных корреспондент «СЭ» Дарья Алексеева.

Тренер молодежной сборной России подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2023/24 с возможностью продления.