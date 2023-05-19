Представитель Боржеса: «Краснодар» ждет, чтобы провести Кади повторное обследование»

Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии игрока после операции.

«Все без изменений — клуб ждет, чтобы провести повторное обследование. Главное, что с Кади все хорошо, он даже смог посетить матч «Краснодара». Пока еще рано говорить о точных сроках восстановления футболиста», — приводит Sport24 слова Алиска.

Кади получил травму в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4), столкнувшись с Георгием Джикией. Бразильцу диагностировали перелом лицевой кости. 30 апреля он перенес операцию.