Зиньковский: «Аршавин — он один. А Пиня пусть будет офигенным Пиняевым»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о сравнении нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева с бывшим игроком «Зенита» Андреем Аршавиным.

«В какое-то время меня тоже часто сравнивали с Аршавиным. Были схожи некоторые движения. Что касается Сереги — во-первых, он талант. У него есть задатки большого футболиста. Дай бог, чтобы он их раскрыл. А новый Аршавин или старый... Аршавин — он один. И он крутой. А Пиня пусть будет офигенным Пиняевым», — приводит Sport24 слова Зиньковского.

В текущем сезоне на счету 18-летнего Пиняева 4 гола и 2 результативные передачи в 17 матчах РПЛ.

Аршавин является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА в составе «Зенита», а также бронзовым призером чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.