Президент «Ахмата» Айдамиров о членстве в исполкоме: «Это не привилегия, а ответственность»

Президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал членство в исполкоме РФС.

— Вы приняты в исполком. Ваши эмоции?

— Это не привилегия, а ответственность. Буду стараться соответствовать, помогать развитию лиги и всего российского футбола.

— С чем идете в исполком?

— Есть идет, но не буду их озвучивать. По итогам работы вы сами оцените, что у нас получилось, а что нет.

— Прогрессивные идеи?

— Все новое — хорошо забытое старое. Есть идеи, которые совместно с коллегами, мы будем притворять в жизнь.