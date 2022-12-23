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Сегодня, 13:03

Колосков: «Я считал, что Малком лучший игрок в России, но против Промеса ничего не имею»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что нападающий «Спартака» Квинси Промес стал лучшим игроком России в 2022 году по версии «СЭ».

Промес набрал в голосовании 209 баллов. Второе место в голосовании занял форвард «Зенита» Малком — 142 очка, а тройку замкнул вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (89).

«Я считал, что Малком лучший игрок в России в этом году. Но я же не специалист, могу выражать свою позицию только с точки зрения болельщика. В прошлом году мой безоговорочный фаворит был Барриос, но в этом сезоне он стал похуже играть. А Малком сейчас в хорошей форме и я проголосовал бы за него. Но против Промеса я ничего не имею», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 30-летний нидерландский футболист провел 23 матча, забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: Metaratings
Квинси Промес
РФС
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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