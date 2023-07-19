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Сегодня, 17:26

Чернышенко высказался о карте болельщика в футболе и хоккее

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Чернышенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с картой болельщика (Fan ID) в футболе и ее возможное введение в хоккее.

«В футболе (карта болельщика — прим.) вводилась исключительно из-за безопасности наших болельщиков. И мы видим, что статистика показывает хорошие результаты, практически полное отсутствие инцидентов», — цитирует Чернышенко РИА «Новости».

Кроме того, он исключил введение карты болельщика в хоккее. По словам Чернышенко, в хоккее существует другая культура посещения матчей, поэтому он не видит причин для внедрения системы.

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230719/karta_bolelschika-1885119398.html
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РПЛ
Дмитрий Чернышенко
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