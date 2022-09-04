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4 сентября, 22:14

Дюков: «Спартак» и «Зенит» показали хороший и качественный футбол»

Дюков заявил, что «Спартак» и «Зенит» показали хороший и качественный футбол
Антон Иванов
,  
Екатерина Звенигородская

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о матче «Спартак» — «Зенит» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

«Сегодня был отличный матч от двух команд. Показали хороший и качественный футбол.

Доволен ли я матчем? Мне кажется, мы увидели отличный футбол. Очень зрелищный матч.

Вижу ли я интенсивность? Мне кажется, да, но надо посмотреть статистику.

Уровень падает? Я так не думаю. Вы увидели снижение уровня? Мне кажется, сегодня был качественный футбол и зрелищный матч. Хорошая скорость и игроки технически подготовлены отлично. Понятно, в какой футбол играет та и другая команда. У каждого тренера свой стиль», — сказал Дюков.

«Зенит» набрал 20 очков и укрепился на первом месте в турнирной таблице. «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне и откатился на пятую строчку (16 очков).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
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