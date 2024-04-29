Сегодня, 22:42
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подвел итоги матча против «Оренбурга» (2:1) в 26-м туре РПЛ.
Ростовчане уступали по ходу встречи, но сумели одержать волевую победу благодаря голам Роналдо и Николая Комличенко.
— В первом тайме фатально не везло, не залетало, бывает такое, — начал Арутюнянц. — Обстучали все. Сколько было возможностей, моментов... Это футбол.
— За Николая Комличенко рады?
— Конечно рады. Он забил важный красивый гол, который принес нам 3 очка.
— Как вам Роналдо?
— Красавчик! Хорошее же приобретение?
— Вложения окупаются?
— Мы довольны трансферной кампанией, — сказал Арутюнянц.
«Ростов» (40 очков) поднялся на седьмое место в РПЛ. «Оренбург» (26) остался на 14-й строчке в турнирной таблице.