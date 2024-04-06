Арутюнянц: «У «Ростова» нет проблем в матчах с «Сочи». Мы играем со всеми»

Сегодня, 23:10
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал ничью с «Сочи» (2:2) в матче 23-го тура чемпионата России.
— Хороший матч, ребята выложились. В принципе мы довольны, — сказал Арутюнянц.
— В чем проблема играть именно против «Сочи»? Последняя победа в 2019 году.
— У нас нет проблем против «Сочи». Мы играем со всеми.
— Зимой Алаев анонсировал изменения в регламенте. У судей много влияния на перенос, отмену матчей и так далее. Как вы относитесь к подобным инициативам?
— Мы поддерживаем инициативы Алаева.
— Какие именно?
— Все поддерживаем.
— И налог на легионеров?
— Это было от РФС. Налог на легионеров мы мы не поддерживаем.
«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 5 матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Валерия Карпина набрала 31 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.