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Сегодня, 23:10

Арутюнянц: «У «Ростова» нет проблем в матчах с «Сочи». Мы играем со всеми»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал ничью с «Сочи» (2:2) в матче 23-го тура чемпионата России.

— Хороший матч, ребята выложились. В принципе мы довольны, — сказал Арутюнянц.

— В чем проблема играть именно против «Сочи»? Последняя победа в 2019 году.

— У нас нет проблем против «Сочи». Мы играем со всеми.

— Зимой Алаев анонсировал изменения в регламенте. У судей много влияния на перенос, отмену матчей и так далее. Как вы относитесь к подобным инициативам?

— Мы поддерживаем инициативы Алаева.

— Какие именно?

— Все поддерживаем.

— И налог на легионеров?

— Это было от РФС. Налог на легионеров мы мы не поддерживаем.

Вратарь &laquo;Ростова&raquo; Сергей Песьяков и&nbsp;Данил Глебов в&nbsp;борьбе с&nbsp;футболистом &laquo;Сочи&raquo; Артуром Юсуповым. Гол на 45-й секунде, Роналдо отпраздновал в стиле Криштиану, а Морено остановил Карпина

«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 5 матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Валерия Карпина набрала 31 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

РПЛ
ФК Ростов
ФК Сочи
Арташес Арутюнянц
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