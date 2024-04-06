Арутюнянц: «У «Ростова» нет проблем в матчах с «Сочи». Мы играем со всеми»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал ничью с «Сочи» (2:2) в матче 23-го тура чемпионата России.

— Хороший матч, ребята выложились. В принципе мы довольны, — сказал Арутюнянц.

— В чем проблема играть именно против «Сочи»? Последняя победа в 2019 году.

— У нас нет проблем против «Сочи». Мы играем со всеми.

— Зимой Алаев анонсировал изменения в регламенте. У судей много влияния на перенос, отмену матчей и так далее. Как вы относитесь к подобным инициативам?

— Мы поддерживаем инициативы Алаева.

— Какие именно?

— Все поддерживаем.

— И налог на легионеров?

— Это было от РФС. Налог на легионеров мы мы не поддерживаем.

«Ростов» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 5 матчей — 3 победы и 2 ничьих. Команда Валерия Карпина набрала 31 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.