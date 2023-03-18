Иванов считает, что судья был не в праве удалять Гончаренко: «Он никого не оскорблял»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» поделился мнением об удалении главного тренера команды Виктора Гончаренко в матче против «Динамо» (0:1).

«Удаление Гончаренко? Я считаю, что судья был не в праве показывать сразу красную карточку. Виктор Михайлович ничего такого не сказал. Я как раз в этот момент недалеко от него был. Он что-то сказал и резервный зачем-то подозвал судью, а тот сразу показал красную. Но это же эмоции! Футбол — эмоции! Он никого не оскорблял. Если бы что-то случилось, он мог показать желтую и все. Но он сразу показал красную. Я знаю Виктора Михайловича не первый день и знаю, что он очень интеллигентный человек. Считаю, что красная была не по делу», — сказал Иванов «СЭ».

Из-за этого удаления Гончаренко не сможет присутствовать на скамейке «Урала» в матче 21-го тура чемпионата России против «Зенита», который пройдет 1 апреля.