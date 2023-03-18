0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:30

Иванов считает, что судья был не в праве удалять Гончаренко: «Он никого не оскорблял»

Иванов считает, что судья был не в праве удалять Гончаренко
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» поделился мнением об удалении главного тренера команды Виктора Гончаренко в матче против «Динамо» (0:1).

«Удаление Гончаренко? Я считаю, что судья был не в праве показывать сразу красную карточку. Виктор Михайлович ничего такого не сказал. Я как раз в этот момент недалеко от него был. Он что-то сказал и резервный зачем-то подозвал судью, а тот сразу показал красную. Но это же эмоции! Футбол — эмоции! Он никого не оскорблял. Если бы что-то случилось, он мог показать желтую и все. Но он сразу показал красную. Я знаю Виктора Михайловича не первый день и знаю, что он очень интеллигентный человек. Считаю, что красная была не по делу», — сказал Иванов «СЭ».

Из-за этого удаления Гончаренко не сможет присутствовать на скамейке «Урала» в матче 21-го тура чемпионата России против «Зенита», который пройдет 1 апреля.

dsadadad
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
9
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Такой суперхоккей нам нужен! В голевой феерии в Питере мог забить даже вратарь
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Локомотив» — «Краснодар»: Кади столкнулся с Олусегуном и получил рассечение
«Локомотив» — «Краснодар»: Кордоба удвоил преимущество гостей
В «Оренбурге» сообщили, когда начнут процедуру получения паспорта РФ для Веры и Мансильи
Камоцци назвал спал результатов «Спартака» следствием старых проблем
«Локомотив» — «Краснодар»: гости открыли счет в игре
Габулов похвалил «Динамо» после победы над «Уралом» в матче РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орещук заявил, что «Спартак» все еще интереснее «Динамо» по игре

Чаще «Сочи» в последние 10 лет крупно проигрывали только три клуба