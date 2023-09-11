Президент «Урала» Иванов сообщил о скором возвращении нападающего Бикфалви в общую группу

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о ходе восстановления нападающего Эрика Бикфалви.

35-летний румын восстанавливается после мышечного повреждения.

«Сегодня у команды выходной. Скорее всего, завтра Эрик уже будет заниматься в общей группе», — сказал Иванов «СЭ».

В текущем сезоне румынский нападающий провел за «Урал» один матч со «Спартаком» (3:2). Футболист вышел на замену на 85-й минуте и забил победный гол на 90+4-й минуте встречи.

«Урал» с 13 очками занимает пятое место в РПЛ после 7 туров.