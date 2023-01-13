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Сегодня, 16:08

Президент «Урала» рассказала, почему команда не проводит зимние сборы в России

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался на тему проведения зимних сборов отечественных команд в России.

«Почему мы не проводим сборы в России? А где у нас мы можем расположиться? В Сочи? Дайте нам поля и отели по нормальным ценам. Сборы в ОАЭ нисколько не дороже, чем в Сочи. Мы уверены, что в Эмиратах поля будут и за качество не сомневаемся. У нас все команды катаются на сборы в Испанию, Кипр и так далее.

Мы спокойно проводим там товарищеские игры и все нормально. Если будут условия для проведения сборов в России, мы, конечно, останемся здесь, но пока у нас этого нет. Что касается цен, то провести сборы в ОАЭ и Сочи стоит одинаково. Но условия — погода, гостиницы, поля — в Эмиратах лучше», — заявил Иванов «РБ Спорт».

Сборы «Урала» будут проходить в Объединенных Арабских Эмиратах в середине января.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-provesti-sbory-v-oae-i-sochi-stoit-odinakovo-no-usloviya-v-e-miratah-luchshe/
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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