Радченко предположил, сможет ли «Спартак» взять пятую звезду быстрее, чем «Зенит» третью

Бывший форвард «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что петербургский клуб раньше возьмет следующую чемпионскую звезду, чем красно-белые.

«Кто быстрее добавит дополнительную звезду на эмблему «Спартак» или «Зенит»? Понятно, что эти два клуба — одни из лидеров нашего чемпионата по всем показателям. Но «Зенит» на данный момент впереди «Спартака» лишь по одной причине — во внутренних делах клуба у них всё нормально и стабильно. У «Спартака» очень много было проблем в последние годы, поэтому они не могли составлять конкуренцию «Зениту». На данный момент «Зенит» ближе к тому, чтобы взять следующую звезду», — цитирует Радченко Legalbet.

«Спартак» 22 раза в истории выигрывал чемпионат СССР и России. «Зенит» завоевывал золотые медали 10 раз. В этом сезоне сине-бело-голубые получили право нанести вторую звезду на эмблему клуба.