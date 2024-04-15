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Сегодня, 12:52

Рахимов предложил подраться тренеру «Крыльев Советов» в перерыве матча РПЛ

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Рашид Рахимов, руководящий «Рубином», предложил подраться ассистенту тренера «Крыльев Советов» Сергею Булатову во время матча 24-го тура РПЛ (0:2), сообщает официальный сайт лиги.

Главному тренеру казанцев не нравилась работа арбитров, за что он получил желтую карточку в конце первого тайма. Далее специалист вступил в жесткие споры со своим коллегой из «Крыльев Советов», предложив выяснить отношения в рукопашной. В итоге Рахимов был удален.

«Рубин» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 23 матчах. «Крылья Советов» идут шестыми с 36 очками.

59-летний Рахимов руководит «Рубином» с апреля 2023 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года.

Источник: Сайт РПЛ
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
Сергей Булатов
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