Абаскаль объявил команде об уходе из «Спартака»

Сегодня, 15:09
«Спартак» принял решение расстаться с главным тренером Гильермо Абаскалем. Как утверждает «РБ Спорт», исполняющим обязанности главного тренера будет помощник испанского специалиста Владимир Слишкович.
По информации «СЭ», Абаскаль объявил команде о своем уходе.
В субботу, 13 апреля — в день рождения Абаскаля, «Спартак» в матче 24-го тура чемпионата России проиграл худшей команде РПЛ — «Сочи» (0:1).
35-летний испанец тренирует «Спартак» с лета 2022 года.
Красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.