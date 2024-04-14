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Сегодня, 15:09

Абаскаль объявил команде об уходе из «Спартака»

Гильермо Абаскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» принял решение расстаться с главным тренером Гильермо Абаскалем. Как утверждает «РБ Спорт», исполняющим обязанности главного тренера будет помощник испанского специалиста Владимир Слишкович.

По информации «СЭ», Абаскаль объявил команде о своем уходе.

В субботу, 13 апреля — в день рождения Абаскаля, «Спартак» в матче 24-го тура чемпионата России проиграл худшей команде РПЛ — «Сочи» (0:1).

35-летний испанец тренирует «Спартак» с лета 2022 года.

Красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://t.me/rbsportrb/20112
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Гильермо Абаскаль
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