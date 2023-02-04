Рианчо: «Рад возвращению Бердыева в РПЛ. Он добьется больших результатов с «Сочи»

Сегодня, 15:07
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на возвращение Курбана Бердыева в РПЛ.
В конце 2022 года Бердыев возглавил «Сочи». Рианчо входил в тренерский штаб специалиста в «Рубине» с 2009 по 2013 год.
«Я очень рад возвращению Бердыева в РПЛ. Думаю, что он может многое сделать для чемпионата, его команды всегда очень конкурентоспособны. Как тренер он добивается отличных результатов. Его приход в «Сочи» — отличная новость. Ключом к достижению хороших результатов являются хорошие игроки и хорошая техничная команда. Думаю, «Сочи» надо будет усиливаться, но не сомневаюсь, что Курбан добьется больших результатов с командой», — сказал Рианчо «СЭ».
«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.
Ранее 70-летний Бердыев работал с «Рубином» с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019 года. При нем команда дважды становилась чемпионом страны (2008, 2009). Также клубу из Казани под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.
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