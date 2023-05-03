КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:40

Рианчо считает, что «Спартак» обойдет «Ростов» и станет серебряным призером по итогам сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо предположил, что «Спартак» финиширует выше «Ростова» в чемпионате России.

«К сожалению, «Спартак» не смог удержать интригу в борьбе за чемпионство с «Зенитом». Теперь им важно быть вторыми. Думаю, Спартак» обойдет «Ростов» и станет серебряным призером РПЛ по итогам сезона. А Валерий Карпин заслуживает звания тренера года, потому что его команда выступила намного лучше, чем от нее ожидали. «Ростов» показал отличный результат — в первую очередь за счет профессионализма тренера", — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше РПЛ после 25 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 61 очко. На второй строчке расположился «Ростов», у которого на 11 баллов меньше. «Спартак» занимает третье место, набрав 49 очков.

В ближайшем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом», a «Ростов» на домашнем поле поборется с воронежским «Факелом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-spartak-obojdet-rostov-i-stanet-serebryany-m-prizerom-po-itogam-sezona/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
Чем занимался Месси во время скандальной поездки в Аравию: конная ферма, соколиная охота, игровые автоматы
Кремль: ночью Киев совершил попытку удара по резиденции Путина, БПЛА выедены из строя
Пугачева прилетела в Москву на несколько дней, чтобы посетить похороны модельера Юдашкина
Летевший в Москву из Стамбула самолет аварийно приземлился в Сочи
Экс-биатлонистка сборной Украины Бех восстановила российское гражданство
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
«Факел» попросил Каманцева прокомментировать решение о замене арбитра в матче с «Ростовом»
Дьяков считает, что чемпионский коридор для «Зенита» будет неправильно понят болельщиками «Спартака»
Игнатьев рассказал об ожиданиях от работы Евсеева в «Факеле»
Александр Жуков раскритиковал игру «Спартака» в весенней части сезона
Орлов: «Не стоит заранее отдавать победу «Зениту». У «Спартака» есть Промес, Соболев»
«Зачем убирать Абаскаля? Где был «Спартак» в прошлом сезоне? А Косте Геничу — душевного равновесия». Мнение Орлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Представитель Рохаса отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Пятибратов рассказал о своем увольнении из «Факела»