Рианчо считает, что «Спартак» обойдет «Ростов» и станет серебряным призером по итогам сезона

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо предположил, что «Спартак» финиширует выше «Ростова» в чемпионате России.

«К сожалению, «Спартак» не смог удержать интригу в борьбе за чемпионство с «Зенитом». Теперь им важно быть вторыми. Думаю, Спартак» обойдет «Ростов» и станет серебряным призером РПЛ по итогам сезона. А Валерий Карпин заслуживает звания тренера года, потому что его команда выступила намного лучше, чем от нее ожидали. «Ростов» показал отличный результат — в первую очередь за счет профессионализма тренера", — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше РПЛ после 25 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 61 очко. На второй строчке расположился «Ростов», у которого на 11 баллов меньше. «Спартак» занимает третье место, набрав 49 очков.

В ближайшем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом», a «Ростов» на домашнем поле поборется с воронежским «Факелом».