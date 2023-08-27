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Сегодня, 13:22

Рианчо считает глупыми разговоры об увольнении Абаскаля из «Спартака»

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает преждевременными разговоры об отставке Гильермо Абаскаля.

«Не удивлен, что после небольшого спада и неудачи начали говорить об отставке Абаскаля — в РПЛ всегда так. Но это глупо. Тренерам нужно доверять, тем более если они показывали хорошие результаты. Абаскаль — молодой специалист, который набирается опыта. Понятно, что в таком большом клубе всегда присутствует огромное давление, но надеюсь, что руководство «Спартака» будет доверять Абаскалю и даст ему возможность исправить ситуацию. Думаю, он справится с этим», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

После ничьей с «Ахматом» (0:0) в шестом туре «Спартак» с 10 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Рауль Рианчо
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 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
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 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
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 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
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 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
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 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
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 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
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25.08 17:30
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Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
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Кр. Советов – Балтика
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