Рианчо заявил, что победа над «Динамо» психологически пойдет на пользу «Спартаку»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» в рамках 9-го тура РПЛ.

«Победа в дерби — это всегда огромная мотивация, психологически она пойдет на пользу «Спартаку», особенно после не самой удачной серии. Так что завтра команде Абаскаля нужно обязательно обыграть «Динамо». В таких матчах шансы всегда равны, несмотря на то, что «Спартак» играет дома. Не могу сказать, кто фаворит, потому что не слежу за игрой команд, но надеюсь, что «Спартак» выиграет дерби и вернется в верхнюю часть таблицы», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

После 8 туров РПЛ «Спартак» с 13 очками занимает 6-е место. В 9-м туре красно-белые сыграют с «Динамо». Матч состоится 23 сентября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 мск.