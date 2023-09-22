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Сегодня, 17:00

Рианчо заявил, что победа над «Динамо» психологически пойдет на пользу «Спартаку»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» в рамках 9-го тура РПЛ.

«Победа в дерби — это всегда огромная мотивация, психологически она пойдет на пользу «Спартаку», особенно после не самой удачной серии. Так что завтра команде Абаскаля нужно обязательно обыграть «Динамо». В таких матчах шансы всегда равны, несмотря на то, что «Спартак» играет дома. Не могу сказать, кто фаворит, потому что не слежу за игрой команд, но надеюсь, что «Спартак» выиграет дерби и вернется в верхнюю часть таблицы», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

После 8 туров РПЛ «Спартак» с 13 очками занимает 6-е место. В 9-м туре красно-белые сыграют с «Динамо». Матч состоится 23 сентября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-pobeda-v-derbi-ogromnaya-motivatsiya-spartaku-neobhodimo-oby-grat-dinamo/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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