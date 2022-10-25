Родригао отдал 100 процентов точных передач в матче с «Сочи» и установил новый рекорд РПЛ

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Защитник «Зенита» Родригао в матче 14-го тура РПЛ с «Сочи» (7:0) отдал 76 из 76 точных передач и установил новый рекорд лиги. Об этом сообщает Opta Sports в Telegram-канале.
Предыдущий рекорд принадлежал бывшему защитнику «Зенита» Луишу Нету в 2015 году в матче с «Крыльями Советов» (65 из 65). Отмечается, что это рекорд РПЛ как минимум с 2009 года, когда Opta начала вести данную статистику.
27-летний бразилец присоединился к «Зениту» в июле 2022 года, провел за клуб 17 матчей и забил 1 мяч.
«Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования