Родригао отдал 100 процентов точных передач в матче с «Сочи» и установил новый рекорд РПЛ

Защитник «Зенита» Родригао в матче 14-го тура РПЛ с «Сочи» (7:0) отдал 76 из 76 точных передач и установил новый рекорд лиги. Об этом сообщает Opta Sports в Telegram-канале.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему защитнику «Зенита» Луишу Нету в 2015 году в матче с «Крыльями Советов» (65 из 65). Отмечается, что это рекорд РПЛ как минимум с 2009 года, когда Opta начала вести данную статистику.

27-летний бразилец присоединился к «Зениту» в июле 2022 года, провел за клуб 17 матчей и забил 1 мяч.

«Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице.