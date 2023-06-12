Спортивный директор «Ахмата» заявил, что Конате остается в команде

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о будущем нападающего грозненцев Мохамеда Конате.

«Конате остается в «Ахмате». Будет ли продлен его контракт? Попытаемся, посмотрим. Что касается информации об интересе к Конате от клубов из Франции и Бельгии, то к нам никто не обращался», — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

Мохамед Конате перешел в «Ахмат» в 2021 году. В сезоне-2022/23 игрок сборной Буркина-Фасо провел за грозненскую команду 27 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Контракт с форвардом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Конате в 1,5 миллиона евро.