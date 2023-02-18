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Сегодня, 21:28

Павлюченко: «Думаю, что «Локомотив» начнет выбираться из подвала турнирной таблицы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Роман Павлюченко оценил перспективы клуба после возобновления сезона РПЛ.

«Локомотив» — тот клуб, который непривычно видеть внизу турнирной таблицы. Все мы знаем, что эта команда всегда претендовала на чемпионство. Так сложилась судьба, что сейчас «Локо» борется за выживание. Думаю, что они начнут выбираться из этой ситуации, поэтому и пришли футболисты, которые могут решать такие задачи.

Тренер влияет на команду, все равно с ним идет какая-то внутренняя перестановка и эмоционально команда поднимается. Давайте дождемся чемпионата и посмотрим, на что способен «Локомотив», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

Первый матч в 2023 году «Локомотив» сыграет в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России против «Спартака». Игра состоится 22 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Роман Павлюченко
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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