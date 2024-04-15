Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:25

Романцев отреагировал на увольнение Абаскаля из «Спартака»

Александр Львов
Обозреватель
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в комментарии для «СЭ» высказался об уходе Гильермо Абаскаля из московского клуба.

35-летний испанец покинул красно-белых 14 апреля. Он возглавлял команду с лета 2022 года.

«Никогда не комментировал решения руководства клуба в отношении тренеров — кого оно приглашало и с кем расставалось. Это мой принцип, от которого, извините, не собираюсь отступать. Это касается и отставки Абаскаля. Скажу лишь, что люди нашей профессии, только начинающие или уже с именем, с первого рабочего дня знают — их будущее непредсказуемо. И они должны быть к этому готовы», — сказал Романцев «СЭ».

 
Гильермо Абаскаль. Абаскаль уволен из «Спартака». Он оставил после себя выжженную землю

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах.

В воскресенье, 14 апреля, красно-белые на выезде минимально уступили «Сочи» (0:1) в игре 24-го тура.

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
3
Обсудить
Читайте также
Кучеров и Василевский вошли в число лучших по опросу игроков НХЛ
«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал свой арест
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Подполье сообщило об ударе ВС РФ по французским наемникам в Славянске
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: «Спартак» и Абаскаль: разрыв весной 2024 года
Семак отреагировал на отставку Абаскаля из «Спартака»
Мацуев об отставке Абаскаля: «Это решение зрело давно, сезон полностью провален»
Осинькин отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Спартак»
Карпин рассказал о шутке Ташуева: «Ты в «Спартаке» уже должен быть»
Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем
Бояринцев: «Увольнение Абаскаля напрашивалось»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Песьяков: «Смогу еще 10 лет отыграть и дать фору. Не насытился футболом»

Семак отреагировал на отставку Абаскаля из «Спартака»