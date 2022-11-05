Сегодня, 16:16
Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре красно-белых после завершения матча «Спартака» против «Сочи» в 16-м туре РПЛ (1:1).
«С такой игрой не проиграли и на том хорошо. Николсону нужно уже научиться попадать с метра в пустые семиметровые ворота. Сколько можно. Сегодня мы видели не тот «Спартак», который привыкли видеть по сезону. «Спартак» не бежал, что-то случилось с физикой», — сказал Спиридонов корреспонденту «СЭ».
«Спартак» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей. За этот период красно-белые одержали восемь побед и дважды сыграли вничью.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования