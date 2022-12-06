«Ростов» объявил о продлении контракта с Осипенко до 2027 года

«Ростов» объявил о продлении контракта с защитником Максимом Осипенко до лета 2027 года. Прежнее соглашение игрока истекало летом 2024 года.

Игрок перешел в «Ростов» из «Тамбова» зимой 2020 года. За это время он провел за клуб 90 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

В этом сезоне на счету 28-летнего игрока 21 матч во всех турнирах, 2 гола и 1 результативная передача.