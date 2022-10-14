«Ростов» — «Урал»: сколько ошибок совершил арбитр при падении Комличенко?

На 23-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» арбитр Евгений Турбин, находившийся в хорошей позиции, не определил, что защитник гостей Егор Филипенко нарушил правила в борьбе с Николаем Комличенко.

Николай Комличенко упал в штрафной «Урала».

Судья зафиксировал фол только через две минуты — после вмешательства видеоассистентов Павла Кукуяна и Екатерины Курочкиной и просмотра видеозаписи.

Егор Филипенко наступил на ногу Николаю Комличенко.

Турбин в итоге указал на 11-метровую отметку, но почему-то не наказал Филипенко желтой карточкой. Если он решил, что игрок «Урала» сфолил, помимо пенальти ему следовало вынести предупреждение. Этого ошибочно не было сделано.

Егор Филипенко наступил на ногу Николаю Комличенко, Евгений Турбин смотрит ВАР.

Некоторые наши эксперты обратили внимание на то, что, по их мнению, наступ на голеностоп нападающего нельзя считать причиной падения. Комличенко, считают они, упал по собственному желанию, поджав обе ноги.