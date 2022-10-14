Судейство
Сегодня, 20:19
На 23-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» арбитр Евгений Турбин, находившийся в хорошей позиции, не определил, что защитник гостей Егор Филипенко нарушил правила в борьбе с Николаем Комличенко.
Судья зафиксировал фол только через две минуты — после вмешательства видеоассистентов Павла Кукуяна и Екатерины Курочкиной и просмотра видеозаписи.
Турбин в итоге указал на 11-метровую отметку, но почему-то не наказал Филипенко желтой карточкой. Если он решил, что игрок «Урала» сфолил, помимо пенальти ему следовало вынести предупреждение. Этого ошибочно не было сделано.
Некоторые наши эксперты обратили внимание на то, что, по их мнению, наступ на голеностоп нападающего нельзя считать причиной падения. Комличенко, считают они, упал по собственному желанию, поджав обе ноги.