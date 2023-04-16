«Ростов» — «Зенит»: Барриос выйдет в стартовом составе, Кузяев остался в запасе

«Ростов» и «Зенит» объявили составы на матч 23-го тура РПЛ.

У команды из Санкт-Петербурга с первых минут на поле появится полузащитник Вильмар Барриос. Для 29-летнего колумбийца это попадание в стартовый состав стало первым после травмы плеча, которую он получил 12 марта в игре 19-го тура против «Химок» (2:1).

После этого хавбек пропустил четыре матча, в прошлом туре в игре с «Локомотивом» (2:1) футболист вышел на замену на 88-й минуте.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

Запасные: Цулая, Григорьев, Терентьев, Прохин, Бочаров, Комаров, Мельников, Шанталий, Селява, Тошевски.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Одоевский, Круговой, Адамов, Алип, Сутормин, Кузяев, Бакаев, Сергеев.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится сегодня, 16 апреля и начнется в 19.00 (мск).