Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:55

«Ростов» — «Зенит»: Барриос выйдет в стартовом составе, Кузяев остался в запасе

Иван Торопцев
Корреспондент
Вильмар Барриос и Хорен Байрамян.
Фото Анна Мейер/ФК «Зенит»
Telegram Дзен

«Ростов» и «Зенит» объявили составы на матч 23-го тура РПЛ.

У команды из Санкт-Петербурга с первых минут на поле появится полузащитник Вильмар Барриос. Для 29-летнего колумбийца это попадание в стартовый состав стало первым после травмы плеча, которую он получил 12 марта в игре 19-го тура против «Химок» (2:1).

После этого хавбек пропустил четыре матча, в прошлом туре в игре с «Локомотивом» (2:1) футболист вышел на замену на 88-й минуте.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

Запасные: Цулая, Григорьев, Терентьев, Прохин, Бочаров, Комаров, Мельников, Шанталий, Селява, Тошевски.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Одоевский, Круговой, Адамов, Алип, Сутормин, Кузяев, Бакаев, Сергеев.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится сегодня, 16 апреля и начнется в 19.00 (мск).

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Караев о судействе в матче со «Спартаком»: «Когда ставят три пенальти за тайм, в перерыве думаешь: «Как так?»
Нападающий «Торпедо» Караев о матче с «Химками»: «У нас осталось семь финалов»
Караев о назначении Талалаева тренером «Химок»: «Не удивило»
«Ростов» — «Зенит»: дончане приблизятся к лидеру или тот оторвется еще больше? Онлайн-трансляция матча
В «Динамо» заявили о скором возвращении Лаксальта к тренировкам в общей группе
Божин спас «Факел» от поражения на последних секундах матча с «Ахматом», пахом отбив удар Агаларова по пустым воротам
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Локомотива» Ненахов: «Молодцы, что смогли взять игру под контроль и довели до победы»

Агент Баринова сообщил о возможном переломе пальца руки у футболиста: «Покажет рентген»