Ротенберг подтвердил назначение Бердыева главным тренером «Сочи»

26 ноября, 17:10
Президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.
«Сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет «Сочи» на данном этапе развития клуба», — приводит Telegram-канал «Коммент.Шоу» слова Ротенберга.
Президент «Сочи» отметил, что контракт с 70-летним специалистом заключен на 2,5 года.
«А что касается планов, то он проведет плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команды станет сильнее, мощнее. На этом этапе развития Курбан Бердыев — это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться», — заявил Ротенберг.
По информации «СЭ», в тренерский штаб Бердыева в «Сочи» войдут ранее помогавшие ему Александр Мацюра, Иван Данильянц и Дмитрий Кириченко.
24 ноября Бердыев покинул иранский клуб «Трактор».
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров сезона-2022/23.
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