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26 ноября, 17:10

Ротенберг подтвердил назначение Бердыева главным тренером «Сочи»

Иван Торопцев
Корреспондент
Курбан Бердыев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.

«Сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет «Сочи» на данном этапе развития клуба», — приводит Telegram-канал «Коммент.Шоу» слова Ротенберга.

Президент «Сочи» отметил, что контракт с 70-летним специалистом заключен на 2,5 года.

«А что касается планов, то он проведет плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команды станет сильнее, мощнее. На этом этапе развития Курбан Бердыев — это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться», — заявил Ротенберг.

По информации «СЭ», в тренерский штаб Бердыева в «Сочи» войдут ранее помогавшие ему Александр Мацюра, Иван Данильянц и Дмитрий Кириченко.

24 ноября Бердыев покинул иранский клуб «Трактор».

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров сезона-2022/23.

Источник: https://t.me/comment_show/2461

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