«Рубин» — «Крылья Советов»: Гарре сравнял счет

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре сравнял счет в матче 5-го тура РПЛ против «Рубина».

На 15-й минуте 23-летний аргентинец отличился после передачи Никиты Салтыкова.

Тремя минутами ранее счет открыл защитник «Рубина» Алексей Грицаенко.

После 4 туров «Рубин» с 2 очками занимает 14-е место в РПЛ. «Крылья» с 8 баллами идут на пятой строчке в турнирной таблице.