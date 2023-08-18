«Рубин» — «Крылья Советов»: Грицаенко вывел казанцев вперед

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко открыл счет в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

На 12-й минуте 28-летний защитник отличился после подачи со штрафного.

После 4 туров казанцы с 2 очками занимают 14-е место в РПЛ. «Крылья» с 8 баллами идут на пятой строчке в турнирной таблице.