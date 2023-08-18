«Рубин» одержал первую победу после возвращения в РПЛ, обыграв «Крылья Советов»

«Рубин» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в первом матче 5-го тура РПЛ — 2:1.

На 11-й минуте казанцев вывел вперед Алексей Грицаенко. Четыре минуты спустя счет сравнял Бенхамин Гарре.

На 41-й минуте Мирлинд Даку не сумел реализовать пенальти — удар с точки отразил голкипер самарцев Иван Ломаев, но первым на добивании был Александр Мартынович, который отправил мяч в ворота.

«Рубин» одержал первую победу после возвращения в РПЛ, набрал 5 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 8 баллами остались на пятой строчке.

В следующем туре «Рубин» на своем поле примет «Динамо». Игра пройдет 26 августа. Самарцы 27 августа дома сыграют с «Балтикой».