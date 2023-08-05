Сегодня, 16:27
«Рубин» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч третьего тура чемпионата России.
«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Апшацев, Иву, Фамейе, Даку.
Запасные: Янович, Исмагилов, Тесленко, Ашурматов, Иванов, Рыбус, Ломовицкий, Бакаев, Безруков, Рахмоналиев, Уридия, Лисакович.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Мартинс, Зобнин, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.
Запасные: Свинов, Чернов, Дуарте, Маслов, Классен, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Бальде, Мелешин.
Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, начало — 17.30 мск.