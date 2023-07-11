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Литвинов: «На сборах больше работаем над обороной, отдельно работают защитники, отдельно нападающие»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как проходит подготовка команды к новому сезону.

— Какие выводы для себя ты сделал после прошлого сезона?

— Провели работу над ошибками, поняли, в чем была наша проблема после зимней паузы — очень много ошибались в обороне, очень много было тактических ошибок, которые привозили к голам. Когда допускаешь такие ошибки, когда ты бьешься за чемпионство, тебя сразу могут наказать и выкинуть из гонки.

— В связи с этим как-то подготовка изменилась?

— Да, тактика, больше работаем над обороной, отдельно работают защитники, отдельно нападающие, перестроения в разных ситуациях, при стандартах.

— «Спартак» пока приобретает игроков в атаку: Медина уже пришел, скоро будет Бонгонда. Но пока нет трансферов в оборону, которую считают самой слабой линией в вашей команде. Ты согласен, что у «Спартака» слабая оборона?

— Тяжело об этом говорить, потому что сам отношусь еще к этой линии.

— Ты видишь проблемы?

— Обычно за это говорит статистика. Да, есть проблемы. Пропустили много мячей, но сборы для того и даны, чтобы делать работу над ошибками и стараться как можно скорее прогрессировать перед чемпионатом.

Руслан Литвинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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