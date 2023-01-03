Руслан Нигматуллин считает, что «Зенит» не сильно пострадает от ухода Ловрена

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на переход защитника «Зенита Деяна Ловрена в «Лион».

«Для внутреннего пользования это не сильно будет заметно для «Зенита». Найдут кем заменить Ловрена. Определенный отток легионеров продолжается. Неудивительно, что очередной из них уехал», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

2 января стало известно, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.

Ловрен стал игроком «Зенита» в августе 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.